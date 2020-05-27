Красивее мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу превратилась в шикарную тетю

Микелле Абрамовой – второй дочери Алсу – идет 13-й год. Еще несколько лет, и от женихов у нее не будет отбоя – талантливая, симпатичная, богатая, знаменитая. Ее женственность с каждым днем проявляется все сильнее.

прочитано 699 раз