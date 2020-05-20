Обманувшую Первый канал Алсу уличили в новых махинациях

Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос" обернулась настоящим скандалом. Телезрители были уверены, что первое место девочка получила нечестным путем. Оказалось, народ был прав. Проведя проверку, Первый канал признал голосование недействительным и наградил всех финалистов сезона.
Спустя некоторое время Алсу созналась. Она покупала SMS-сообщения, но только в том количестве, которое якобы допускал проект. Слова не стали оправданием для певицы, народ все равно осудил знаменитость.
С тех пор этот скандал больше не обсуждался. Однако недавно пользователи Сети вновь раскритиковали Алсу после ее выступления в шоу "Алена, блин!" на ютуб-канале Super. Певица вместе с дочерью исполнила военные песни ко Дню Победы.
Согласно данным, которые появились на видеохостинге, выступление Алсу и Микеллы Абрамовой посмотрели полмиллиона раз. При этом количество лайков (≈ 600), дизлайков (≈ 500) и их соотношение смутило пользователей Сети. "Алсу опять накрутила просмотры", – предположил зритель.
Получив множество жалоб, администраторы "Ютуба" сократили количество просмотров до 200 тысяч. После этого выступление Алсу и ее дочери и вовсе пропало с видеохостинга. "С молодых лет родители учат дочь мошенничать и лгать. Зачем и к чему, непонятно", – возмутился пользователь Сети.
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