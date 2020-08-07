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Народ не простит: звезды шоу-бизнеса отказались плясать под дудку Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Известие о том, что звезды мирового масштаба выступят на предвыборном концерте в Белоруссии, всполошило общественность. Из-за огромного давления поклонников многие согласившиеся спеть во славу Лукашенко музыканты отказались от заманчивого предложения.
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Предвыборная политическая обстановка в Белоруссии накалена до предела: люди продолжают выходить на площади в знак протеста, а видные деятели оппозиции находятся в заключении. Лидер страны Александр Лукашенко делает вид, что все в рамках нормы, а глас народа – лишь провокация со стороны его оппонентов.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Чтобы снизить градус общественного недовольства, власти решили устроить аккурат перед днем голосования масштабный концерт с известными представителями мирового шоу-бизнеса. Однако эффект оказался прямо противоположным – возмущенные поклонники атаковали социальные сети звезд, обвинив кумиров в продажности.

Стоит отметить, что реакция общественности дала свои плоды. Например, певец Стас Пьеха отказался выступать 8 августа в Бресте. Поп-музыкант Haddaway и вовсе не знал, что у него "запланировано" выступление в Гомеле. Юлианна Караулова сообщила в "Инстаграм", что не полетит в Белоруссию в ближайшее время.

Российский певец Леонид Агутин поступил благоразумнее коллег по цеху. Он обратился за советом к поклонникам и, учтя их мнения, принял решение не ехать. Позже с аналогичным обращением выступил Григорий Лепс – его выступления в Витебске 8 августа не будет.

Автор: 7 августа 2020, 09:29 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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