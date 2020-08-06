"Я с вами очень откровенна": Ксения Бородина обратилась к народу из-за своего мужа

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились пять лет назад. Вскоре после того, как влюбленные оформили отношения, разразился скандал: ведущая телепроекта "Дом-2" уличила мужа в измене. Ксения сама рассказала об этом и выразила намерение подать на развод.
Остается только догадываться, как Курбан уговорил жену передумать. Супруги до сих пор вместе, но в Сети то и дело всплывают данные о неверности мужчины. Более того, ходят слухи, что Бородина содержит семью.
Между тем наблюдательные поклонники отметили, что звезда "Дома-2" перестала выкладывать фотографии с Омаровым. Фанаты сделали вывод, что брак телеведущей снова висит на волоске. Бородина опубликовала снимок с мужем и расставила точки над "i".
"Мы стали редко выкладывать совместные фото, но от этого наши отношения не стали хуже поверьте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Каждый раз давать отчеты, если вдруг мужа нет в кадре совсем не хочется", – заявила телеведущая.
Она отметила, что не намерена "выворачивать кишки" для общественности, потому что ее дочери посещают детсад и школу. "Я по прежнему с вами очень откровенна во многих вопросах, но мы семья, я вас просто убедительно прошу, не вестись на провокации, мне не заваливать личку левыми новостями", – призвала Ксения.
Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" философски заключила: "Наверно никогда не настанет тот день, когда нас оставят окончательно в покое, у меня на это давно иммунитет. Просто я всегда думаю о детях, которые растут в любящей семье и как оградить от дерьма, со стороны идиотов я не знаю".
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