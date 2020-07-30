Ксения Бородина высказалась о ревнивых мужчинах: Люди вам не принадлежат!

Ксения Бородина приходит в ужас от того, сколько в мире убийств, совершенных из-за ревности. Она задается вопросом, почему правоохранительные органы не обращают внимания на заявления женщин, которых избивают мужчины.
Телеведущая понимает, что после предательства человек чувствует боль, однако необходимо помнить: люди друг другу не принадлежат. Исходя из этого, не нужно после расставания мстить бывшему возлюбленному.
По мнению Ксении, женщины страдают из-за оскорбленной мужской гордости, поэтому нужно остерегаться "диких ревнивцев". Бородина посоветовала обращать внимание на частоту звонков возлюбленного. Необходимо насторожиться, если он контролирует время, которое у его половины занимает путь от работы до дома.
Ведущая "Дома-2" уверена, что патологические ревнивцы не могут мыслить адекватно. "Приступы ярости, сменяющиеся мольбами о любви", – уточнила Бородина. Она призвала женщин не позволять мужчинам проявлять агрессию, иначе такие ситуации будут происходить гораздо чаще.
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