"Меня разнесло": Гагарина сделала личное признание

Благодаря пяти продуктам артистке удалось сбросить 30 килограммов. Благодаря им она контролирует свой вес. Это вода, овощной салат, бурый рис и морепродукты.
Еще один прекрасный диетический продукт в рационе Полины Гагариной – яблоки, на которых можно устроить разгрузку. Вес девушка набрала, когда родила первенца. Тогда знаменитости было 20 лет.
В интервью ютуб-проекту "А поговорить?" она рассказала, что сверху на младенческий жирок добавились гормоны. "И меня разнесло до 80 килограммов", – призналась актриса.
Тогда Полина Гагарина испугалась за свою фигуру по-настоящему. Кроме того, ей было очень тяжело в таком массивном теле. Певица полностью изменила свой рацион. Она ест часто и понемногу. Не забывает исполнительница и про физические нагрузки.
На своей странице в "Инстаграм" Полина Гагарина продемонстрировала, как занимается разминкой вместе с личным тренером. Инструктор разработал для Полины Гагариной специальный комплекс упражнений, который помогает знаменитости сохранить точеную фигуру.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
Плоский зад
папа не любит евреев
Как можно любить Россию?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Как относитесь к старородящим?
Я люблю мужа сестры
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Однополый брак