Перед разводом муж Гагариной преподнес подарок теще: Шуры-муры закрутил!

Расставшись с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков не стал терять связь с мамой экс-возлюбленной. Теперь фотограф будет сотрудничать с тещей.

О разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала весной. По какой причине супруги решили расстаться, неизвестно. Комментировал произошедшее лишь муж певицы. Он отметил, что намерен сохранить дружеские отношения с Полиной ради детей.

Оказалось, дружба связывает фотографа не только с экс-возлюбленной, но и с ее мамой Екатериной. Дмитрий будет видеться с тещей и в домашней обстановке, и в рабочей. Исхаков сообщил, что намерен сделать из Екатерины модель.

Фотограф похвалился, что с тещей у него прекрасные отношения, поэтому рабочий процесс должен приносить лишь удовольствие. Дмитрий выступает в качестве агента, он будет представлять маму певицы на рынке фотомоделей.

Пользователи Сети скептически отнеслись к таким отношениям с тещей: "Странный он все-таки", " Мне тоже показалось, что с тещей шуры-муры закрутил", " Уж не готовит ли он какую-нибудь пакость Полинке?".

Стоит отметить, что в прошлом Екатерина была танцовщицей. Когда Полина была ребенком, женщина подписала контракт с продюсером из Греции. Она улетела в Афины на заработки, забрав с собой дочь.

Полина вернулась в Россию через несколько лет. Она приехала в гости к бабушке в Саратов и решила остаться. Гагарина поступила в музыкальную школу, а через десять лет попала на "Фабрику звезд".