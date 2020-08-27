Муж о баснословных доходах Бородиной: Все равно не переплюнуть

Журнал Forbes представил рейтинг российских знаменитостей по доходам в "Инстаграм". В списке оказалась ведущая "Дома-2" Ксения Бородина. Новость прокомментировал ее муж Курбан Омаров.

Больше всех на рекламе в "Инстаграм" заработала Ксения Собчак. Доход журналистки составил 1,48 миллиона долларов. На втором месте оказалась Полина Гагарина. Соцсеть пополнила копилку певицы на 890 тысяч долларов. В тройке лидеров также оказалась блогер Ида Галич с 850 тысячами.

Ксения Бородина заняла четвертое место в рейтинге Forbes. Реклама в "Инстаграм" принесла телеведущей 770 тысяч долларов. Это очень порадовало ее супруга Курбана Омарова. Он поделился новостью с подписчиками, подписав: "А вы говорите мне работать... Зачем? Все равно не переплюнуть".

Дело в том, что многие поклонники не знают, чем занимается супруг Бородиной. Судя по снимкам в соцсети, у мужчины масса свободного времени. Поэтому некоторые сделали вывод: Курбан живет за счет богатой жены. Ксения же неоднократно рассказывала, что Омаров руководит крупным бизнесом.

Что касается рейтинга, то в него также попали Настя Ивлеева (≈610 тысяч долларов), Регина Тодоренко (≈600 тысяч), Ольга Бузова (≈600 тысяч), Хабиб Нурмагомедов (≈600 тысяч), Егор Крид (≈570 тысяч), Виктория Боня (≈540 тысяч) и другие знаменитости.