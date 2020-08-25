Бородина во всеуслышание заявила о проблемах в семье: Мы были на грани

Накануне Ксения Бородина в личном блоге выложила несколько "разговорных" видео, которые начинались с рассказа о проблемах в семье. Правда, как оказалось, все не так просто, и ведущая "Дома-2" была не совсем честна с поклонниками.

Последние несколько лет знаменитость с завидной регулярностью публикует гневные посты, посвященные всем, кто пытается припомнить ей старые обиды на мужа. Девушке неприятно вспоминать период пятилетней давности, когда Курбан Омаров изменял ей направо и налево.

Об этом Ксения Бородина рассказала сама в личном блоге, правда, позже передумала и удалила компрометирующие записи. Но, как говорится, интернет помнит все, как и народ. Теперь в СМИ с регулярно появляются сплетни о неверности мужа теледивы, а подписчики пытаются выяснить, как же звезда смогла простить супруга.

Ксения Бородина клялась, что больше не будет пиариться на проблемах в семье, но... никогда не говори никогда. Еще неделю назад ведущая шоу "Дом-2" уверяла, что не посмеет "вываливать кишки наружу" ради выгоды, и все-таки не удержалась.

В новом видео звезда начала говорить о том, что самоизоляция плохо сказалась на отношениях во многих семьях, и они с мужем не исключение. "Мы были на грани", – уверяет Ксения Бородина.

Но потом стало понятно, что громкое заявление было сделано лишь для привлечения внимания к конкурсу, который коллега Ольги Бузовой сама же и проводит. Судя по признанию, которое прозвучало в рекламе, брак теледивы спасла покупка "нового шикарного автомобиля" – обман, кругом обман.