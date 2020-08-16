Больше не девочка: Бородина опубликовала снимки подросшей дочери

Звездная семья Ксении Бородиной отдыхает в Крыму. Телеведущая вместе со своим мужем и очаровательными дочерьми отправилась в двухнедельный отпуск на российское побережье. Теперь Ксения постоянно публикует семейные фотографии, показывая своих подрастающих наследниц.

На этот раз в объектив камеры попала старшая дочь телеведущей – Маруся. Звездная мама похвасталась, насколько сильно повзрослела ее девочка за лето. Наследница снялась в ярко-розовом купальнике на фоне синего моря.

Невозможно было не заметить, как изменилась фигура Маруси. Дочь Ксении Бородиной стала настоящей девушкой.

У красавицы округлились бедра и стала заметна грудь. Совсем скоро звездная наследница будет рассказывать телеведущей, как правильно поддерживать отличную форму и следить за своим внешним видом.

Ксения Бородина призналась, что с трудом принимает взросление дочерей. По мнению телеведущей, до каждой любящей матери очень долго "доходит" тот факт, что ее ребенок вырос и скоро отправится в свободное плаванье.

Вот и 11-летняя Маруся с каждым днем становится все больше похожа на родственницу. Телеведущая уверена, что дочь прекрасно осознает подростковые изменения и принимает себя такой, какая она есть.

"Какая красивая девушка!", – восхитилась Анна Семенович на странице теледивы.



Многочисленная аудитория Ксении Бородиной подметила, что в будущем у Маруси не должны быть проблем с самооценкой. Ведь девочка уже с ранних лет была красавицей. Более того, с ее шикарными родителями не стоит бояться последствий пубертатного периода.