Бородиной досталось за попытку визуально удлинить ноги: Хочет быть желанной бабой

Пару дней назад в личном блоге Ксении Бородиной появилась фотография из Крыма. Необычный снимок в арбузах собрал массу восторженных комментариев, однако некоторые нашли, к чему придраться.

Кадр сделан в кузове грузовика, в котором перевозят ягоды. Артистка лежит на арбузах в красном платье, шляпе и сапогах-ботфортах. В руках она держит алую дольку.

По словам Ксении Бородиной, идея для фото пришла спонтанно. Она ехала в отель и вдруг увидела на обочине машину с арбузами. В итоге звезда упросила продавца, и тот разрешил залезть в кузов ради нескольких кадров. Стоит отметить, что на снимке у теледивы ноги кажутся неестественно длинными.

На это и обратила внимание скандальный блогер Лена Миро. На своей странице в "Живом журнале" она заявила, что Ксения Бородина пытается "закосить" под Викторию Лопыреву, у которой визитной карточкой как раз являются ноги.

По словам журналистки, ведущая "Дома-2" всегда комплексовала из-за роста и пропорций, поэтому старательно вытягивает себя фотошопом. На снимке с арбузами Ксения Бородина, по мнению Лены Миро, не до конца ставила конечности в сапоги, тем самым показав, насколько сильно стесняется своей "короткой подставки".

В статье журналистка заявила, что зажатая и несексуальная Бородина "хочет быть желанной бабой". "Получается, даже с фотошопом, не очень (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – цитирует Лену Миро РИА ФАН. Она посоветовала звезде "забить" на свои ноги, которые в общем-то не такие уж и ужасные.