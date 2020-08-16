"Надо стараться": зазнавшаяся Бородина раскритиковала организацию туризма в Крыму

Звезда нашла в Крыму много минусов. Ксения Бородина не в восторге от российского курорта.

Телеведущая поделилась с фанатами впечатлениями о пляжном отдыхе. Знаменитость разместила в инстаграм-аккаунте фото из Ялты, сопроводив снимок внушительным текстом.

На фото Ксения Бородина сидит на ступеньке морского катера в синем купальнике, держа в руке шляпу. По выражению лица девушки сразу понятно, что отдых на российском курорте ей не по душе.

Звезда сообщила, что хотела полететь в Турцию, но пандемия сорвала ее планы и ей ничего не оставалось, как отправиться в Крым. Ксения остановилась в пятизвездочном отеле в центре Ялты с хорошими отзывами. Однако впечатление от выбранного отдыха осталось не лучшим.

"Я бы очень хотела, чтобы российские курорты развивались, просто для этого надо сильно стараться. Чтобы народ хотел вернутся и при этом не чувствовал, что его ограбили, после отдыха у себя же", – заявила Ксения Бородина. Видимо, так звезда намекнула, что крымский сервис и обстановка не стоят денег, которые она на них потратила. В будущем инстадива собирается детальнее разъяснить свои впечатления.

Артистка написала, что позитивные эмоции ей доставили крымчане. Бородину порадовало, что ей встретились добрые и приветливые люди, которые всегда готовы помочь. Ксения отметила, что любит находиться в таком окружении.

По словам телеведущей, море в Ялте невероятно красивое. Однако Ксения Бородина пока не решается купаться в нем, так как вода холодная.



