"Дальше будет голод и холод": Ксения Бородина не спешит возвращаться домой

Несколько недель назад Ксения Бородина отправилась в долгожданный отпуск вместе со своей семьей. Многочисленная аудитория негодует, как девушке удается так долго нежиться под солнцем.

Сама же телеведущая назвала отдых на российском курорте сплошным мучением. Девушка не довольна сервисом и поведением обслуживающего персонала в Крыму.

По словам телеведущей, ей более комфортно отдыхать в отелях с системой "все включено" и не задумываться о распорядке своего дня. Вместе с семьей Ксения Бородина заселилась в один из пятизвездочных отелей Ялты.

Несмотря на то, что звезда канала "ТНТ" публиковала красивые фотографии, сделанные на фоне крымских достопримечательностей, девушка не смогла оставить положительный отзыв об отдыхе.

"Я уже хочу в отель где все включено: море, пляж, еда и сидишь на одном месте. Мне так спокойней. Осталось 2 дня "мучений". В Крыму хорошо, а в отеле "все включено" еще лучше", – написала в личном блоге звезда.

Подписчики Ксении сразу же разделилась на два лагеря. Одни полностью согласились с кумиром и погоревали о все еще закрытых границах. Другие же набросили на телеведущую с критикой.

Пользователи "Инстаграм" решили напомнить Бородиной, что она одна из немногих, кто оказался именно в таких условиях на отдыхе. По словам подписчиков, когда семья ведущей вернется в Москву, им придется мерзнуть и голодать.

Разъяренная публика посетовала, что Ксения не ценит уникальные моменты и не умеет довольствоваться малым.