Отправившаяся в санаторий Кожевникова допустила грубую ошибку

О том, что Мария Кожевникова в отпуске, поклонники узнали накануне. Актриса опубликовала в инстаграм-аккаунте фото, на котором запечатлена во время езды на велосипеде. На ней были белый халат и тапочки.
Звезда сериала "Универ" хотела заинтриговать подписчиков, дав возможность угадать, где она находится. При этом Мария забыла, что на тапочках, которые попали в кадр, вышиты название и логотип санатория. Поклонники быстро справились с задачей.
Через несколько часов Кожевникова поделилась еще одним снимком, под которым написала: "Вот я тот еще шпион". Актриса призналась, что приехала в центр здоровья всего на три дня. Вероятно, за это время она сможет хорошо отдохнуть и набраться сил. "Сыновьям я нужна энергичная и веселая", – отметила Мария.
Поклонники обратили внимание на фигуру знаменитости – она стала более подтянутой. А ведь совсем недавно актриса жаловалась, что на карантине набрала семь килограммов. "Вы стали еще краше!", "Прекрасное фото", "Какая красотка!", "Все та же Алла из "Универа", – написали пользователи Сети.
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