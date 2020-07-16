Мария Кожевникова назвала главный промах сценаристов "Универа"

Мария Кожевникова напомнила многочисленной аудитории о легендарном сериале. По словам звезды "Универа", создатели ситкома допустили вопиющую ошибку.

Актриса уверена, что сценаристы не должны были разлучать Аллу и Кузю. Мария Кожевникова сделала акцент на том, что их пара стала одной из важных составляющих сюжета всего сериала. Девушка не просто так вспомнила об ошибке создателей "Универа". Таким способом она хотела поздравить партнера со знаменательной датой.

Несколько дней назад Виталий Гогунский отмечал свой 42-й день рождения. В честь праздника близкого друга Мария Кожевникова опубликовала совместную фотографию в социальной сети и публично поздравила коллегу.

"До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя. И хоть я устала от частого вопроса, а где Кузя, я счастлива, что у меня был такой классный партнер, как ты!Виталик, ты мега талантливый, а твои человеческие качества делают тебя уникальным!", – написала Мария в "Инстаграм".

Кожевникова отметила, что некоторые воспринимают доброту, терпимость и уступчивость Виталия за слабость. А те, кто давно знает Гогунского, всегда чувствуют и ценят заботу актера.

Напомним, в одном из интервью Мария Кожевникова рассказывала о съемках сериала "Универ". Ситком шел на российских телеэкранах с 2008 по 2011 год. Долгое время актриса не могла вжиться в роль блондинки Аллы Гришко. Ей приходилось наблюдать за жизнью приезжих девушек и исполнять подобную манеру в кадре.