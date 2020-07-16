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16 июля
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Мария Кожевникова заступилась за опозорившуюся Дакоту

Мария Кожевникова заступилась за опозорившуюся Дакоту

Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Кожевникова встала на сторону униженной Риты Дакоты. Ситуация приобрела новые обороты, когда певица заявила, что не намерена жить в обществе, где вещь стоит дороже человеческой жизни.
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Несколько дней назад на странице Риты Дакоты в "Инстаграм" появился громкий пост, в котором солистка поведала весьма неприятную историю. Певица обвинила российских представителей модного дома Louis Vuitton и Яну Рудковскую в дискриминации потенциальных клиентов бренда. В публикации Риты речь шла о розыгрыше сумок французского дома на сумму более одного миллиона рублей.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Дело в том, что продюсер Яна Рудковская посчитала кандидатуру Дакоты недостойной для того, чтобы разыгрывать дорогостоящие вещи. По словам предпринимателя, Рита является "дешманским" музыкантом, неспособным рекламировать исторический бренд.

Позже Яна Рудковская решила "переобуться" и сообщила в своем блоге, что никогда не была против певицы. Продюсер добавила, что обратилась к Рите с просьбой изменить фотографию и убрать из поста некоторые выражения. Телеведущая уверена, что солистке просто было удобно раздуть данный конфликт и нажиться на имени знаменитого продюсера.

Коллеги Риты Дакоты не остались в стороне. Сегодня на защиту исполнительницы встала и Мария Кожевникова, так как посчитала, что девушка борется с общественной дискриминацией.

"Я тоже не хочу жить в обществе, где вещь "стоит" дороже людей, пусть красивая, модная и от известного бренда! И я сейчас не о материальной цене, а моральной!" – написала в "Инстаграм" актриса.

Мария Кожевникова добавила, что ее поколение уже очень давно живет в потребительском мире, подвергаясь мировой осознанной тенденции. Для актрисы система неравенства и несовершенства в капиталистическом строе все больше ставит под вопрос разумность существования человеческого вида.

Автор: 16 июля 2020, 15:56 Источник: Инстаграм Марии Кожевниковой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь Кожевниковой

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