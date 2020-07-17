У Бородиной появился страх после смерти родного человека

Жизнь Ксении Бородиной изменилась после трагичного случая. Телеведущая стала страдать от фобии.

В последнее время в Москве участились грозы. Такое природное явление у многих вызывает панический страх. Исключением не стала ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина.

На вопрос подписчика, боится ли знаменитость грозы, она ответила утвердительно. Дело в том, что прабабушка телеведущей погибла из-за грозы. Через некоторое время другой родственник Ксении скончался по этой причине. Бородина говорит о своем страхе без стеснения, вероятно, потому, что хочет призвать народ не выходить из дома во время опасного природного явления.

Поклонники задали Ксении и другие вопросы. Например, поедет ли телеведущая в этом году в Турцию, которая скоро возобновит авиасообщение с Россией. Бородина отметила, что стране следовало бы уважать русских туристов и снизить цену в хороших отелях.

Как сообщила Бородина, стоимость виллы, на которой можно отдохнуть в летний сезон всей семьей, достигает пяти миллионов рублей за две недели. "Турция не в адеквате, мягко говоря", – считает она. Из этого можно сделать вывод, что Ксения не полетит в эту страну в ближайшее время. Впрочем, в начале лета телеведущая уже отдохнула в Сочи.