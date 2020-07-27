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"Да, Гузеева вместо меня": Бородина о новом ведущем "Дома-2"

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/ www.globallookpress.com
Ходят слухи о том, что Лариса Гузеева будет новой ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2". Актриса прокомментировала эти данные. Не осталась в стороне и Ксения Бородина, которая ведет шоу с самого начала.
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Недавно появилась информация о том, что в "Дом-2" ищут нового ведущего. Он должен заменить Антона Беккужева. СМИ сообщили, что в сентябре на телестройку придет Лариса Гузеева – известная актриса, ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Журналисты связались с Ларисой, чтобы та прокомментировала ситуацию. В разговоре с корреспондентом Гузеева резко отреагировала на вопрос о "Доме-2" и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу.

Не осталась в стороне и бессменная ведущая эпатажной передачи Ксения Бородина. Она пообщалась со своими многочисленными поклонниками. Некоторые спросили ее о назначении Гузеевой.

"Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, вместо Кадони – Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся", – пошутила Ксения.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Предполагается, что в "Доме-2" произойдут изменения. Влад Кадони полетит на Сейшельские острова, где также находятся участники "Дома-2", а новый ведущий займет его место на Поляне. Также он встанет у руля шоу "Бородина против Бузовой".

Несмотря на опровержение, в Сети все равно судачат о том, что Гузеева будет вести телепроект "Дом-2". Дескать, произошла утечка информации, и теперь все старательно открещиваются.

Автор: 27 июля 2020, 08:52 Источник: Instagram, Ura.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пусть ведёт. Сидят же там старые бабки, деды, алкоголики, шуты и клоуны . Так почему Гузеевой нельзя быть ведущей? Она им покажет кузькину мать.
1

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