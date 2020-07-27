"Да, Гузеева вместо меня": Бородина о новом ведущем "Дома-2"

Недавно появилась информация о том, что в "Дом-2" ищут нового ведущего. Он должен заменить Антона Беккужева. СМИ сообщили, что в сентябре на телестройку придет Лариса Гузеева – известная актриса, ведущая шоу "Давай поженимся" на Первом канале.
Журналисты связались с Ларисой, чтобы та прокомментировала ситуацию. В разговоре с корреспондентом Гузеева резко отреагировала на вопрос о "Доме-2" и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу.
Не осталась в стороне и бессменная ведущая эпатажной передачи Ксения Бородина. Она пообщалась со своими многочисленными поклонниками. Некоторые спросили ее о назначении Гузеевой.
"Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, вместо Кадони – Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся", – пошутила Ксения.
Предполагается, что в "Доме-2" произойдут изменения. Влад Кадони полетит на Сейшельские острова, где также находятся участники "Дома-2", а новый ведущий займет его место на Поляне. Также он встанет у руля шоу "Бородина против Бузовой".
Несмотря на опровержение, в Сети все равно судачат о том, что Гузеева будет вести телепроект "Дом-2". Дескать, произошла утечка информации, и теперь все старательно открещиваются.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
папа не любит евреев
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Как относитесь к старородящим?
Как можно любить Россию?
Плоский зад
Я люблю мужа сестры
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Однополый брак