Сербская модель прокомментировала слухи о своем романе с мужем Бородиной

На днях сербская модель Сорайя Вучелич рассказала о своем многолетнем романе с супругом Ксении Бородиной Курбаном Омаровым. Девушка даже похвасталась дорогим помолвочным кольцом, которое ей якобы подарил российский предприниматель.

По словам инстадивы, представительный мужчина первым написал ей сообщение. Ухажер предложил встретиться, а также хвастался дорогими машинами и недвижимостью. Курбан Омаров присылал блогеру откровенные фотографии, а вот про жену рассказать, видимо, забыл.

Модель лишь спустя время узнала, что ее любовник несвободен, и поставила его перед выбором – либо она, либо жена. Сорайя Вучелич в беседе с журналистами отметила, что отказывалась видеться с женатым мужчиной, однако потом он пришел к ней домой с кольцом и пообещал в скором времени уйти от супруги и детей. Слова сербской модели подтвердила ее подруга, которая приезжала в Москву и виделась с Курбаном Омаровым.

Однако уже спустя пару дней Сорайя Вучелич в беседе с журналистами отказалась от своих слов. Соперница Ксении Бородиной пошла на попятную и сказала, что никогда не делала заявлений о своем романе с российским бизнесменом. Пока не ясно, что стало причиной столь резких изменений.

Забавно, что Курбан Омаров, который не упускает случая посмеяться над желтой прессой, в этот раз деликатно промолчал. Он не прокомментировал слухи о своем романе с сербской моделью, предпочтя остаться в стороне от скандала.

Напомним, Ксения Бородина уже неоднократно ловила мужа на изменах и вранье. Несколько лет назад телеведущая рассказала, что во время беременности узнала, что супруг ей неверен. Она подумывала о разводе, но в итоге смогла простить суженого. Теперь девушка крайне болезненно реагирует на все упоминания о том случае и старается не комментировать слухи о своих отношениях с Курбаном Омаровым.