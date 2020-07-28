Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой

Многие россияне обратили внимание, что с возрастом Кристина Орбакайте стала очень похожа на свою мать. Певица впервые высказалась о сходстве с Аллой Пугачевой.

В недавнем интервью знаменитость рассказала, что в юности часто слышала нелестные комментарии. Знакомые говорили, что Кристина Орбакайте совсем не похожа на свою мать. Якобы девушка не унаследовала от Аллы Пугачевой ни сильного голоса, ни выдающихся внешних данных.

Однако замечания недоброжелателей только закалили ее. Орбакайте чувствовала себя самостоятельной личностью, противоположностью Пугачевой. Кристина занималась творчеством, снималась в фильмах, выходила на сцену театра, ездила на гастроли.

Все изменилось, когда Орбакайте стала старше. Сегодня поклонники утверждают, что артистка очень похожа на звездную родительницу. У них одинаковые манеры и жесты. "Мне начинают говорить: "Вот сейчас как мама!" – поделилась Кристина. Раньше она была очень похожа на отца.

Напомним, что Кристина Орбакайте родилась в браке певицы Аллы Пугачевой и артиста цирка Миколаса Орбакаса. Она приобрела известность благодаря главной роли в картине Ролана Быкова "Чучело". Лента получила восторженные отзывы российских и зарубежных критиков.