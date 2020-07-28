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Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой

Орбакайте впервые отреагировала на сравнение с Пугачевой

Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие россияне обратили внимание, что с возрастом Кристина Орбакайте стала очень похожа на свою мать. Певица впервые высказалась о сходстве с Аллой Пугачевой.
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В недавнем интервью знаменитость рассказала, что в юности часто слышала нелестные комментарии. Знакомые говорили, что Кристина Орбакайте совсем не похожа на свою мать. Якобы девушка не унаследовала от Аллы Пугачевой ни сильного голоса, ни выдающихся внешних данных.

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Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Однако замечания недоброжелателей только закалили ее. Орбакайте чувствовала себя самостоятельной личностью, противоположностью Пугачевой. Кристина занималась творчеством, снималась в фильмах, выходила на сцену театра, ездила на гастроли.

Все изменилось, когда Орбакайте стала старше. Сегодня поклонники утверждают, что артистка очень похожа на звездную родительницу. У них одинаковые манеры и жесты. "Мне начинают говорить: "Вот сейчас как мама!" – поделилась Кристина. Раньше она была очень похожа на отца.

Напомним, что Кристина Орбакайте родилась в браке певицы Аллы Пугачевой и артиста цирка Миколаса Орбакаса. Она приобрела известность благодаря главной роли в картине Ролана Быкова "Чучело". Лента получила восторженные отзывы российских и зарубежных критиков.

Автор: 28 июля 2020, 10:12 Источник: OK! ✓ Надежный источник
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Как менялась Алла Пугачева

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