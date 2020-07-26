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"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью

Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com
Алла Пугачева предстала перед поклонниками без макияжа. Поклонники восхитились тем, как выглядит 71-летняя Примадонна.
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В фан-аккаунте звездной семьи появилось совместное селфи Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Мать и дочь предстали без косметики. По мнению россиян, они выглядят одинаково.

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Дочь Примадонны провела самоизоляцию в США. Снимок стал напоминанием о том, что для любви детей и родителей не существует преград.

"Как сестрички", "Одно лицо", – высказались подписчики. Примечательно, что многие замечают поразительное сходство младшей наследницы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лизы, с мамой.

Отметим, глава звездного семейства регулярно публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри. Поклонники отмечают, что наследники юмориста и Аллы Пугачевой растут очень способными и развитыми. Оно и понятно, ведь певица и шоумен уделяют им много внимания.

Напомним, ранее Максим Галкин показывал в личном блоге, как занимается с детьми в бассейне. Артист раскачивал Гарри и Лизу на плечах и учил нырять. Также муж Аллы Пугачевой старается прививать детям любовь к чистоте и ручному труду.

Автор: 26 июля 2020, 10:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялась Алла Пугачева

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