"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью

В фан-аккаунте звездной семьи появилось совместное селфи Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Мать и дочь предстали без косметики. По мнению россиян, они выглядят одинаково.
Дочь Примадонны провела самоизоляцию в США. Снимок стал напоминанием о том, что для любви детей и родителей не существует преград.
"Как сестрички", "Одно лицо", – высказались подписчики. Примечательно, что многие замечают поразительное сходство младшей наследницы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лизы, с мамой.
Отметим, глава звездного семейства регулярно публикует фото и видео с детьми Лизой и Гарри. Поклонники отмечают, что наследники юмориста и Аллы Пугачевой растут очень способными и развитыми. Оно и понятно, ведь певица и шоумен уделяют им много внимания.
Напомним, ранее Максим Галкин показывал в личном блоге, как занимается с детьми в бассейне. Артист раскачивал Гарри и Лизу на плечах и учил нырять. Также муж Аллы Пугачевой старается прививать детям любовь к чистоте и ручному труду.
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