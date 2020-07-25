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"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Ведущая шоу "Дом-2" похвасталась приобретением. Ксения Бородина стала обладательницей еще одной квартиры в Москве.
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Осматривать только купленные апартаменты знаменитость приехала вместе с дочками – Марусей и Теоной. В новом жилье знаменитости есть несколько комнат и камин. Окна квартиры Ксении Бородиной выходят на набережную Москвы-реки.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Тея приехала смотреть свои новые хоромы", – сказала Бородина.

Судя по соцсетям ведущей шоу "Дом-2" жилище находится недалеко от Воробьевых гор. Ксения похвасталась удачным расположением. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни.

На опубликованном знаменитостью видео ее дочь Теона интересуется, будет ли она жить в новой квартире. Бородина сказала девочке, что переезжать они не планируют. Лишь иногда семейство будет оставаться в апартаментах на ночь.

Фото: Фото: instagram.com/borodylia/

Пока в квартире Бородиной нет даже мебели. "Тея не обнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультики здесь смотреть", – сказала подписчикам ведущая проекта "Дом-2".

Фото: instagram.com/borodylia/

Отметим, что Ксения Бородина, ее дети и муж Курбан Омаров живут в Московской области. В элитном поселке "Павловы озера" у теледивы особняк в три этажа. Общая площадь дома ведущей 216 квадратных метров.

Также звезда реалити-шоу является обладательницей еще нескольких апартаментов. Одна квартира, например, по документам принадлежит отпрыскам Ксении. Бородина специально оформила жилье на детей, поскольку не знает, как сложатся ее отношения с мужем в будущем.

Автор: 25 июля 2020, 15:48 Источник: Instagram
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