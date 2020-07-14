Бородина попросила не навязывать ей гомосексуализм: Кто-то потом менял ориентацию!

Пару дней назад Ксения Бородина в очередной раз отвечала на вопросы поклонников в личном блоге. Один из подписчиков уточнил, как девушка относится к представителям ЛГБТ-сообщества, в итоге ответ звезды вызвал недоумение.

Как заявила артистка, у всех должны быть равные права, но у кого-то "равнее". Знаменитость заявила, что не любит пропаганду однополых отношений, так как это может стать причиной вымирания планеты. "Если они будут делать такой пиар, все будут туда входить", – уверена Ксения Бородина.

Видимо, у поклонников появилось еще больше вопросов, поэтому накануне звезда решила дать развернутый ответ и рассказать, как же можно "войти" в ЛГБТ-сообщество. Она еще раз подчеркнула, что относится нейтрально к людям с нетрадиционной ориентацией, однако против того, чтобы ей и ее детям общество навязывало гомосексуализм.

По мнению Ксении Бородиной, мужчины и женщины начинают любить представителей своего пола по разным причинам. Например, кто-то уже таким рождается, а у кого-то это следствие насилия.

Ведущая "Дома-2" не понимает, зачем вообще показывать, кто с кем спит. Она одинаково не любит, когда в общественном месте "лижутся" парень с девушкой и мужики в американских сериалах. По мнению звезды, кадры с целующимися людьми одного пола – это и есть прямая пропаганда.

"Мы тоже в подростковом возрасте или чуть позже могли поиграться и поцеловать подругу в губы и сфоткать это, для кого– то, это так и осталось приколом, кто-то будучи замужем, потом менял ориентацию! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – возмущается Ксения Бородина.