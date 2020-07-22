Известный телеведущий признался в изменах супруге: Чувствовал себя паршиво

В эфире ютуб-шоу "Подруги" популярный комик и телеведущий Сергей Мезенцев рассказал, почему решил расстаться с супругой. Причиной стали измены шоумена.

Юморист держит в секрете имя матери своего сына Ивана. Она попросила, чтобы ее фамилия не всплывала в информационном поле. Девушка, с которой артист провел 17 лет жизни, не любит публичность. "У нее была непереносимость внимания", – шутит Сергей Мезенцев.

Как отметил юморист, прошлый год стал для него испытанием из-за тяжелого бракоразводного процесса. Он признался, что был неверен. "Изменял и чувствовал себя паршиво", – сказал телеведущий.

Сергей Мезенцев попытался объяснить свои действия. Он уверен: мужчины никогда не знают, что у них будет с женщиной после секса. Например, может произойти любовь на много лет, или, наоборот, после бурной ночи очарование пройдет.

По словам артиста, многие представители сильного пола просто дают слабину, и он тоже чувствовал себя слабаком, когда изменял. Ему не нравилось ощущение, что он не контролирует свою жизнь.

После расставания с супругой Сергей Мезенцев не ищет ей замену, а наслаждается свободой. Артист считает, что нужно уметь быть счастливым самому по себе, так как это единственный способ не испортить жизнь другому человеку.