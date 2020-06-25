"Денег не было даже еду": Сати Казанова со слезами пережила тяжелое время

Сати Казанова призналась, что переехала из Кабардино-Балкарии в Москву благодаря заместителю постпреда республики при президенте РФ, бизнесмену Арсену Канокову. Тогда чиновник заметил будущую певицу в ресторане Нальчика, где она выступала. Меценат предложил Сати перебраться в столицу, чтобы та смогла реализоваться в жизни.
После долгой беседы с отцом Казанова все-таки упорхнула из семейного гнездышка навстречу новой жизни. В Москве она жила вместе с землячкой. Бизнесмен оплачивал им квартиру.
Сати смогла осуществить свою первую мечту – она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Чтобы творчески развиваться, девушка начала работать певицей в казино. Казанова зарабатывала немного, поэтому испытывала финансовые трудности.
"Порой денег не было даже на метро и еду. Я растягивала пачку макарон, чтобы ее хватило на подольше, звонила маме с папой и изо всех сил скрывала слезы", – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.
Но однажды девушка не выдержала и расплакалась во время разговора с отцом. Родитель же поставил Сати условие – либо она "идет до конца", либо возвращается на Родину. Это послужило дополнительной мотивацией для певицы.
В конечном итоге Сати Казанова добилась успеха – попала на "Фабрику звезд" и прославилась. Часть заработанных денег она стала отправлять родителям.
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