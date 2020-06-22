"Надо жить дальше": Бородина об уходе мужа

Ксения Бородина периодически общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Ведущая "Дома-2" делится советами по поводу отношений, рассказывает о воспитании детей и браке.

Звезда в очередной раз решила поиграть в "Вопрос-ответ" с поклонниками. Артистка рассказала, какие конфеты любит, где сейчас находится и какой цвет лака предпочитает.

Одна из подписчиц заявила, что муж не может решить, будут ли они вместе. Телеведущая отметила, что не понимает супруга девушки, ведь они уже женаты.

Ксения Бородина неоднократно говорила, что семья – это главное, нужно стараться сохранить брак всеми силами. Артистка и сама была в подобной ситуации.

Несколько лет назад ведущая "Дома-2" простила мужу измену. Теперь в паре все спокойно, и звезда не любит, когда ей напоминают о тех событиях. Как говорится, что было, то было.

Другая подписчица уточнила у Ксении Бородиной, что делать, если муж бросил. Теледива заявила, что любовь девушки к себе – фундамент жизни, поэтому расстраиваться не стоит. "Нужно жить дальше – это точно!" – уверена коллега Ольги Бузовой.

Она посоветовала заняться саморазвитием, встретиться с подругами и отдохнуть. Также Ксения Бородина отметила, что любовь к себе не стоит путать с эгоизмом.