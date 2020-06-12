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Дочь Бородиной шокировала народ своей красотой: Глаз не оторвать

Дочь Бородиной шокировала народ своей красотой: Глаз не оторвать

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ксения Бородина в инстаграм-аккаунте трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения. Поклонники восхитились красотой ребенка.
прочитано 414 раз

Как отметила звезда, наконец-то ее девочка доросла до того возраста, когда сможет самостоятельно прочитать поздравление в соцсетях. Несмотря на то, что у Маруси, как ее ласково называет мама, нет личного аккаунта в "Инстаграм", она все равно следит за родительницей в Сети.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения Бородина отметила, что дочь с раннего детства удивляла ее скромностью, терпением, сильным характером и необъятной любовью. Телеведущая заявила, что когда родила Марусю, ей было 26 лет, и она ничего не знала о детях.

Знаменитость попросила дочь еще немного побыть малышкой для нее. "Пусть еще длится долго твое детство", – умоляет Ксения Бородина. Она отметила, что им с девочкой пришлось многое пройти вместе, и поблагодарила за то, что Маруся всегда была ей опорой.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили особую красоту 11-летней дочери теледивы. "Я помню, когда ее увидела, она была маленькой, не могла оторвать глаз, какая красивая девочка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Замечательный ребенок🙏🏻 с днём Рождения, красавица Маруся", "Великолепная девочка, скромная и очень красивая. С днем рождения!" – отметили в комментариях.

Автор: 12 июня 2020, 02:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Сменившая имидж Бородина поразила красотой

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