Адвокат родных погибшего в ДТП с Ефремовым раскрыл детали дела: Никакой компенсации

Напомним, актер в день трагедии заявлял, что у него много денег, поэтому он сможет откупиться. Как отметил юрист, на данный момент уже отвергнуты все разговоры о компенсации морального ущерба. Правозащитник считает, что по Сети "гуляют" какие-то бредовые цифры в сто миллионов рублей, которые не имеют никакого отношения к реальности.
По словам Александра Добровинского, семья погибшего считает предложения о материальной помощи оскорбительными. Близкие водителя в принципе отрицают возможность заработать на трагедии. Для родственников Сергея Захарова унизительно слышать о том, что их появление на ТВ проплачено.
Также адвокат заверил, что ни Михаил Ефремов, ни его родня не предпринимали попыток связаться с семьей погибшего. Напомним, юрист подсудимого заявлял, якобы звездные друзья уже нашли контакт с близкими Захарова. Например, накануне стало известно, что с ними планирует встретиться Сергей Гармаш.
Александр Добровинский не представляет линию защиты Михаила Ефремова. По мнению адвоката, скандальный артист может получить пять-шесть лет условно. Также юрист отметил, что не взял с пострадавшей стороны денег за услуги.
Напомним, трагедия с участием актера произошла 8 июня. Звезда театра и кино в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречную полосу, врезавшись в грузовик. Водитель погиб от полученных травм, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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