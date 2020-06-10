"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова

Смертельное ДТП, которое произошло 8 июня в центре Москвы из-за пьяного Михаила Ефремова, стало резонансной новостью. Некоторые знаменитости уже поспешили осудить поступок актера, другие же призывают оставить его в покое. Мол, Ефремову и так сейчас очень плохо. К такому лагерю примкнула Ксения Бородина.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина удивляется людям, которые высказываются насчет поступка Михаила Ефремова и говорят, как ужасно он поступил. Она считает, что такие представители общества просто хотят привлечь внимание к своей персоне.

Бородина призвала, в первую очередь, посмотреть на себя. Необходимо задуматься о правильности своих поступках, прежде чем осуждать Ефремова. В семьях актера и погибшего водителя сейчас большая трагедия, и поэтому, по мнению телеведущей, нужно просто посочувствовать.

"Просто "ай-ай-ай" слышать от людей, которые сами не без греха, это уж точно смешно. На это есть суд. Человека арестовали. И будет вынесен приговор", – сказала Ксения.

Напомним, спустя сутки после ДТП Михаила Ефремова доставили в Таганский суд, чтобы избрать меру пресечения. Там актер признал свою вину. Было видно, что артист очень сожалеет о поступке и переживает за свое будущее. Суд решил, что Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.

Ранее Дни.ру писали, каким был первый трезвый комментарий актера о ДТП.