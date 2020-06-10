"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина удивляется людям, которые высказываются насчет поступка Михаила Ефремова и говорят, как ужасно он поступил. Она считает, что такие представители общества просто хотят привлечь внимание к своей персоне.
Бородина призвала, в первую очередь, посмотреть на себя. Необходимо задуматься о правильности своих поступках, прежде чем осуждать Ефремова. В семьях актера и погибшего водителя сейчас большая трагедия, и поэтому, по мнению телеведущей, нужно просто посочувствовать.
"Просто "ай-ай-ай" слышать от людей, которые сами не без греха, это уж точно смешно. На это есть суд. Человека арестовали. И будет вынесен приговор", – сказала Ксения.
Напомним, спустя сутки после ДТП Михаила Ефремова доставили в Таганский суд, чтобы избрать меру пресечения. Там актер признал свою вину. Было видно, что артист очень сожалеет о поступке и переживает за свое будущее. Суд решил, что Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие.
Ранее Дни.ру писали, каким был первый трезвый комментарий актера о ДТП.
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