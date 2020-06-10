Защита Ефремова отказалась общаться с журналистами

Адвокаты Михаила Ефремова намерены прекратить любые контакты с прессой. Уточняется, что представляющие интересы актера специалисты пошли на этот шаг, чтобы действовать в соответствии с позицией защиты.
В качестве меры пресечения суд избрал для Ефремова домашний арест, напоминает НСН. Данное действие вызвало шквал негодования у тех, кто требует для актера максимально сурового наказания.
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