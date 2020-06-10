"Это невозможно": Новикова потрясена внезапным уходом

Народная артистка России Клара Новикова потрясена внезапным уходом близкого человека. Знаменитость не может поверить в случившееся.

Утром 10 июня стало известно, что писатель Анатолий Трушкин скончался в больнице от коронавирусной инфекции. Болезнь протекала в тяжелой форме, врачи даже подключили сатирика к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не смогли.

Известие о смерти Анатолия Трушкина шокировало Клару Новикову. Она разговаривала с писателем по телефону неделю назад, и тогда его самочувствие не вызывало опасений. "Толя умер? Как? Я же его крестная! Это невозможно!" – взвыла народная артистка.

Новикова назвала случившееся страшной трагедией. Юмористка вспомнила, что незадолго до смерти Трушкин предупредил ее о коронавирусе. "Он сказал мне: "Будь аккуратна, это очень тяжелая болезнь", – отметила артистка. В последние дни она несколько раз пыталась связаться с коллегой, но так и не смогла дозвониться.

Новикова назвала Трушкина замечательным литератором. Сатирик создал для нее несколько номеров. "Мы были с ним на разных гастролях. Он очень тонкий писатель", – подчеркнула Новикова. Отметим, что сценарист также был автором монологов для Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Романа Карцева и Яна Арлазорова.