Козловский поведал о тяготах отцовства

Малышку назвали довольно необычно – девочка получила двойное имя на европейский манер. Ода Валентина появилась на свет в Америке, где артисты пережидают карантин. Молодые родители предпочитают не показывать дочь широкой общественности.
Несколько дней назад Данила Козловский отпраздновал юбилей – звезде исполнилось 35 лет. Только сейчас у молодого отца появилась возможность поблагодарить всех за поздравления. "Если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах😂#ябатя (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – пожаловался актер.
Мужчина большую часть своего времени проводит с Одой Валентиной, поэтому ему не хватает ресурсов на общение с поклонниками. Подписчики оценили преданность молодого отца и пожелали дочурке здоровья.
Напомним, Ольга Зуева и Данила Козловский долгое время скрывали свой роман. Даже информация о том, что пара ждет ребенка, подтвердилась только после рождения дочери. Девочка появилась на свет в США 2 марта 2020 года. По информации телеканала "360", актер присутствовал на родах.
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