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Шоу-бизнес

Дочь Данилы Козловского получила странное двойное имя

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres/ www.globallookpress.com
 Возлюбленная Данилы Козловского рассекретила имя дочери, недавно появившейся на свет. Выбор пары вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. 
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Бесконечно популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева недавно стали родителями. Первенец звездной пары появился на свет в начале марта этого года. Родители не стеснялись демонстрировать фото новорожденной дочурки, а вот имя малышки держали в тайне.

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Поклонники пары немного опешили, когда узнали, насколько редкое имя подобрали девочке звездные родители. Спустя почти месяц после рождения дочери возлюбленная Козловского опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост, где, наконец, раскрыла семейную тайну.

"Ее зовут Ода Валентина. "Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу ее имя… Ода Валентина", – загадочно подписала Зуева снимок с дочкой на руках.

Подписчики не сразу поверили, что девочку действительно назвали Ода Валентина, но потом попытались угадать тайное послание, зашифрованное в необычном имени. "ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour", "Очень красиво и символично! Здоровья малышке!", "Ода вашей любви, красиво!", – написали растроганные пользователи сети. Поклонники пожелали Даниле Козловскому и его возлюбленной семейного счастья и гармонии.

Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще 2015 году. Спустя год влюбленные стали жить вместе, что сразу говорило о серьезности их отношений. Звездная пара пока не узаконила свои отношения, но живет в согласии – по крайней мере, громких скандалов и упоминанием их имен в прессе не появлялось.


20 апреля 2020, 06:07

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