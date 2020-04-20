Дочь Данилы Козловского получила странное двойное имя

Бесконечно популярный российский актер Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева недавно стали родителями. Первенец звездной пары появился на свет в начале марта этого года. Родители не стеснялись демонстрировать фото новорожденной дочурки, а вот имя малышки держали в тайне.
Поклонники пары немного опешили, когда узнали, насколько редкое имя подобрали девочке звездные родители. Спустя почти месяц после рождения дочери возлюбленная Козловского опубликовала в своем инстаграм-аккаунте пост, где, наконец, раскрыла семейную тайну.
"Ее зовут Ода Валентина. "Я распадаюсь на куски всякий раз, когда произношу ее имя… Ода Валентина", – загадочно подписала Зуева снимок с дочкой на руках.
Подписчики не сразу поверили, что девочку действительно назвали Ода Валентина, но потом попытались угадать тайное послание, зашифрованное в необычном имени. "ОДА = Ольга, Данила, Amor/Amour", "Очень красиво и символично! Здоровья малышке!", "Ода вашей любви, красиво!", – написали растроганные пользователи сети. Поклонники пожелали Даниле Козловскому и его возлюбленной семейного счастья и гармонии.
Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще 2015 году. Спустя год влюбленные стали жить вместе, что сразу говорило о серьезности их отношений. Звездная пара пока не узаконила свои отношения, но живет в согласии – по крайней мере, громких скандалов и упоминанием их имен в прессе не появлялось.
Популярные темы форума
Ненавижу
Любимая российская актриса
После 30 лет сложно найти..
Что будет дальше трудно даже представить
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Астрологи, что нас ждет?
Школьная подруга увела мужа
Не верю в себя
Соседи
Пропускная система в Москве