"Это преступление!": Сафронов плюнул в лицо обобравшему Федосееву-Шукшину Алибасову

За непростой ситуацией в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной наблюдает вся страна: в конце прошлого года артистка подарила единственную жилплощадь в Новой Москве своему мужу Бари Алибасову, а сейчас уверяет, что не собиралась этого делать. Актриса хочет вернуть квартиру, но продюсер не намерен этого делать – жилище он уже отдал своему юному симпатичному "помощнику". Самый известный художник страны Никас Сафронов удивлен происходящим в семье своих давних знакомых. ​



То, что у людей нет ума, понять можно, но почему у них нет еще и совести?! "Честно говоря, я нахожусь в недоумении: отбирать у народной артистки, вдовы Шукшина, последнюю жилплощадь – просто недопустимо,​ – заявил Никас в интервью "Дни.ру". – Не имеет даже значения, что двигало в свое время Лидией Николаевной: влюбленность в Бари, доверчивость или какой-то импульс. Но если она просит вернуть ей ее квартиру – то надо вернуть. Я слышал, что из-за этого у нее стало еще больше проблем со здоровьем: поднялся сахар, скачет давление".

По мнению художника, нельзя допускать, чтобы актриса в таком возрасте нервничала – это может закончиться трагически. А ее теперешний муж должен понимать это как никто другой. Тем более, за ним смотрит вся страна. Это преступление – заставлять Лидию Николаевну переживать и расстраиваться по этому поводу.

"Алибасов – известный продюсер, хороший шоумен, но таких, как он, много, – продолжает художник. – А Федосеева-Шукшина – легенда, замечательная актриса, вдова гениального актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Многие были удивлены, когда они вообще начали встречаться".

"Когда Лидия Николаевна объявила о своем замужестве, то можно с уверенностью сказать, она потеряла очень много своих поклонников, сочтя это предательством по отношению к памяти Василия Макаровича".

Многие друзья живописца и актрисы тоже до официального вступления в брак не верили, что Лидия Николаевна всерьез станет женой Бари Алибасова. "В последнее время Бари стал знаменит в основном скандалами, видно, он готов на многое, лишь бы о нем говорили. Вспомним хотя бы историю с "Кротом", которая в конечном счете оказалась дурной выходкой и выдумкой", – возмущается художник.

"Я не удивлюсь, если и скандал с квартирой тоже окажется неким пиаром. Но это было бы вообще глупо и некрасиво по отношению ко всем их поклонникам. Сегодня, особенно сегодня, когда идет пандемия коронавируса и когда мы все напряжены, нельзя играть на чувствах людей", – заключил Никас.