Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Среда
6 мая
Лента новостей
13:06
"Я вас пропалываю без сожаления": Гузеева ловко отбила хамские нападки
13:01
Названа причина введения режима ЧС в России
12:50
"Как хватает совести на такое?!": Навка взорвалась от слов о психическом расстройстве
12:50
"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
12:49
"Не узнать!": Барановская нелепо остригла сына
12:44
"Кто меня проклял?": сделавшая пластическую операцию Анохина получила серьезную травму
12:33
"Это преступление!": Сафронов плюнул в лицо обобравшему Федосееву-Шукшину Алибасову
12:26
Маскирует недостатки внешности или характера: Федункив о важности чувства юмора
12:06
Стала известна причина высокой смертности у мужчин от коронавируса
11:34
Кафельникова возбудила народ снимком из постели
11:30
Специалисты бросились спасать отрезавшую себе грудь Анну Семенович
11:28
Ефремов о тяготах самоизоляции: Работать – это роскошь
11:23
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
11:16
Мамка – огонь: Борисова потрясла перед малолетней дочкой оголенной грудью
11:14
В Красноярском крае из больницы сбежал осужденный за убийство опасный преступник
11:11
С вертолета разбрасывать: Силуанов оправдал размер выплат для россиян
11:04
"Вы собираетесь стареть?": Федорова в мятой рубашке восхитила естественной красотой
10:51
Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина
10:51
В Москве сотрудница полиции сломала позвоничник из-за пожара
10:48
Больше 10,5 тысячи заболевших: пандемия коронавируса в России приблизилась к рекорду
10:43
Звезду сериала "Папины дочки" контузило из-за взрыва
10:29
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
10:21
В Москве для поимки агрессивной змеи в квартире понадобились спасатели
10:13
Известный певец оставил жену с ребенком из-за риска инфицирования
10:10
"Ангел": Бондарчук показала новое фото особенной дочери
10:01
Полину Гагарину попросили больше не петь
09:54
Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы
09:35
Кризис лишил Агутина бешеных денег
09:30
"Я такого не ожидала!": покалеченная Повалий о переменах в отношениях с мужем
09:26
Силуанов объяснил появление коронавируса у Мишустина
09:23
Проживающая в Италии ведущая Первого канала откровенно высказалась о ситуации с коронавирусом
09:22
Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
08:53
"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги
08:53
"Я – лох": Стриженова бросилась спасать взвывшую от страданий Толкалину
08:15
Вирусолог: коронавирусом можно заразиться дома
07:40
В Москве резко возросло количество смертей от коронавируса
06:02
Вымазанная Собчак шокировала народ внешним видом
06:01
Нетребко в карантин выскочила на улицу в трикотажном костюме
04:05
Петров показал интимное фото с возлюбленной
02:02
"Для туалета были палки": победительница "Последнего героя" о шокирующих условиях на острове
00:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года
00:01
Постаревшая Кадышева ужаснула внешним видом
22:02
Решетова сделала заявление после слов о болезни сына
21:37
"У дочерей до слез доходит": Павлиашвили в ужасе бьет тревогу из-за болезни
20:43
Вскрылись истинные мотивы наплевавшего на коронавирус Лукашенко
19:59
"Бабушка с сыном": изменившуюся Кудрявцеву не узнали рядом с мужем
17:54
Вскрылись новые данные о тяжело заболевшей Пьехе
17:51
"Не вижу я выхода": напуганная коронавирусом Васильева взвыла из-за карантина
17:32
"Срочно потребовалось лечение": больной раком ведущий НТВ оказался на операционном столе
17:31
Бывший муж Лолиты показал новую семью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
Шоу-бизнес

"Это преступление!": Сафронов плюнул в лицо обобравшему Федосееву-Шукшину Алибасову

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
За непростой ситуацией в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной наблюдает вся страна: в конце прошлого года артистка подарила единственную жилплощадь в Новой Москве своему мужу Бари Алибасову, а сейчас уверяет, что не собиралась этого делать. Актриса хочет вернуть квартиру, но продюсер не намерен этого делать – жилище он уже отдал своему юному симпатичному "помощнику". Самый известный художник страны Никас Сафронов удивлен происходящим в семье своих давних знакомых. ​
прочитано 454 раза

То, что у людей нет ума, понять можно, но почему у них нет еще и совести?! "Честно говоря, я нахожусь в недоумении: отбирать у народной артистки, вдовы Шукшина, последнюю жилплощадь – просто недопустимо,​ – заявил Никас в интервью "Дни.ру". – Не имеет даже значения, что двигало в свое время Лидией Николаевной: влюбленность в Бари, доверчивость или какой-то импульс. Но если она просит вернуть ей ее квартиру – то надо вернуть. Я слышал, что из-за этого у нее стало еще больше проблем со здоровьем: поднялся сахар, скачет давление".

ПО ТЕМЕ

"Будешь мне помогать!": объявившийся внебрачный сын сосет миллионы из Сафронова

"Я поживу пока у тебя": Софи Лорен неожиданно приехала из Италии к Никасу Сафронову

Фрики, геи и разврат: отмененное "Евровидение" потребовали закрыть окончательно

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

По мнению художника, нельзя допускать, чтобы актриса в таком возрасте нервничала – это может закончиться трагически. А ее теперешний муж должен понимать это как никто другой. Тем более, за ним смотрит вся страна. Это преступление – заставлять Лидию Николаевну переживать и расстраиваться по этому поводу.

"Алибасов – известный продюсер, хороший шоумен, но таких, как он, много, – продолжает художник. – А Федосеева-Шукшина – легенда, замечательная актриса, вдова гениального актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Многие были удивлены, когда они вообще начали встречаться".

"Когда Лидия Николаевна объявила о своем замужестве, то можно с уверенностью сказать, она потеряла очень много своих поклонников, сочтя это предательством по отношению к памяти Василия Макаровича".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Многие друзья живописца и актрисы тоже до официального вступления в брак не верили, что Лидия Николаевна всерьез станет женой Бари Алибасова. "В последнее время Бари стал знаменит в основном скандалами, видно, он готов на многое, лишь бы о нем говорили. Вспомним хотя бы историю с "Кротом", которая в конечном счете оказалась дурной выходкой и выдумкой", – возмущается художник.

"Я не удивлюсь, если и скандал с квартирой тоже окажется неким пиаром. Но это было бы вообще глупо и некрасиво по отношению ко всем их поклонникам. Сегодня, особенно сегодня, когда идет пандемия коронавируса и когда мы все напряжены, нельзя играть на чувствах людей", – заключил Никас.

Автор: 6 мая 2020, 12:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

"Как хватает совести на такое?!": Навка взорвалась от слов о психическом расстройстве
"Не узнать!": Барановская нелепо остригла сына
"Кто меня проклял?": сделавшая пластическую операцию Анохина получила серьезную травму
"Это преступление!": Сафронов плюнул в лицо обобравшему Федосееву-Шукшину Алибасову

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 мая 2020 года

Свежие данные об эпидемии
Шоу-бизнес

Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"

Зрители не оценили поведение артиста на проекте

Шоу-бизнес

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть

На кадрах телеведущая резвится с любимым мужчиной в постели
Шоу-бизнес

"Можешь уезжать!": Меган Маркл угрожает принцу Гарри расставанием

У пары все чаще возникают скандалы

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+