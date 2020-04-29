"Будешь мне помогать!": объявившийся внебрачный сын сосет миллионы из Сафронова

По официальной версии, у Никаса Сафронова пять внебрачных сыновей и один рожденный в законном браке. А недавно в его жизни появился некий Дмитрий Цибульский, гражданин Литвы, который уверяет, будто в нем тоже течет кровь именитого художника.
К Сафронову он попал под видом клиента – якобы решил заказать картину. В мастерской назвался его сыном и попросил финансовой помощи. Мол, никак не может расквитаться с долгами.
"Я вспомнил его мать. Не могу сказать, что я был влюблен или долго с ней общался. У нас были короткие встречи, в результате которых мог появиться ребенок. Во всяком случае, я его принял, не делая никаких тестов ДНК", – признался Никас.
Очередной сынулька заявился к Сафронову в возрасте 22 лет. При этом у него было семь классов образования. Сердобольный отец начал помогать финансово, правда, с условием, что парень вернется к учебе.
Как говорится, не делай людям добра – не получишь зла. "Он расслабился и, что называется, сел на довольствие, – рассказал Сафронов. – Начал выпивать. И постоянно брал у меня деньги. Он занял странную позицию: дескать, раньше тебя не было, и надо было самому выплывать, а теперь ты есть и никуда не денешься – будешь помогать".
В наглого иждивенца Никас вложил около 100 тысяч долларов, а потом отрезал: "Все. Живи самостоятельно!" Интересно, что в законности требований парня и в их родстве доверчивый Сафронов так и не удостоверился – поверил на слово.
"Как было не помочь родному сыну? Но он уже взрослый, самостоятельный человек. Я вложил в него 100 тысяч долларов, пусть сам дальше строит свою судьбу", – цитирует живописца "МК".
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