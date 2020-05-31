У Муцениеце и Прилучного есть все шансы остаться вместе

В апреле Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный поднял на нее руку. Такое заявление ошарашило поклонников, ведь многие надеялись, что супруги закончат свои отношения на мирной ноте. Впрочем, через месяц актриса наладила контакт с экс-возлюбленным, и теперь они заняты бракоразводным процессом.
Астролог Марина Мещерская считает, что Павел и Агата снова будут вместе. Им нужно просто пережить этот момент и снова притереться. Специалист отметила неплохую совместимость супругов.
Кроме того, Павел сильный и волевой человек, заявила Мещерская. В своих фильмах он зачастую играет самого себя – активного мужчину, желающего доминировать.
Напомним, недавно в Сети обсуждали фото избитой Агаты. Позже актриса пояснила, является ли данный снимок свидетельством рукоприкладства супруга. Также стала известна дата начала первого слушания по делу о разводе Муцениеце и Прилучного.
Популярные темы форума
Отличницы знают толк в жизни
Ушел к проститутке
Кого из звезд хотелось бы убрать?
Умные есть? 🧐
Муж дает 300 рублей в день
Хочу знать ваше мнение
Как вы думаете? Это же недопустимо!
Мать алкоголичка
Кто должен платить?
Предложил стать его второй женой