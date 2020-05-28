В Сети появилось фото избитой Агаты Муцениеце

В апреле Агата Муцениеце шокировала общественность новостью об избиениях. Актриса сообщила, что ее супруг Павел Прилучный, который пил на протяжении 10 дней, поднял на нее руку.
Теперь знаменитость поделилась фото, которое также ошарашило поклонников. На лице Агаты синяки, царапины и кровь. Разумеется, первая мысль, которая посетила пользователей Сети – в этом виноват Прилучный.
Увидев, что в интернете появилось множество статей на эту тему, актриса записала видео и объяснила – на ней грим, который нанесли для съемок фильма.
"Это снимается кино. Смотрите! Мне не больно! Не больно!", – со смехом сказала Муцениеце.
Напомним, недавно стало известно, когда состоится бракоразводный процесс Агаты и Павла. Судебные заседания пройдут в начале лета. Супругам удалось наладить диалог. Муцениеце надеется, что все будет решено мирным путем.
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