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"Горячо!": известная певица возбудила пикантным снимком

Рита Ора. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Популярная певица Рита Ора опубликовала в своем блоге весьма откровенный снимок. Фанаты пришли в восторг от смелого поступка девушки.
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Известная британская поп-исполнительница Рита Ора решила порадовать своих подписчиков новым образом. Певица предстала перед камерой в полупрозрачном белье, едва прикрывшим стройное звездное тело. Девушка поделилась кадрами с фотосессии для журнала Love Magazine. Будоражащие фото появились на ее страничке в Инстаграм.

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На опубликованной фотографии певица позирует в коричневом кружевном комплекте нижнего белья марки Eres. Для откровенного кадра девушка снялась полулежа и чуть прикрыла спортивное тело бежевой замшевой рубашкой. Рита Ора дополнила свой образ несколькими аксессуарами – кольцами, чокером в виде цепи и небольшими серьгами с ракушками.

Притягательный взгляд красотки очаровал фанатов, которые развернули бурное обсуждение под постом звезды. "Горячо!", "Рита Ора – само совершенство", "Идеальное тело!", "Кто-нибудь, вызовите помощь! Умираю от красоты!" – восторгаются подписчики в комментариях.

Правда некоторые спутали поп-диву с другой знойной певицей Рианной. Отметим, что очевидное сходство между двумя красотками не прослеживается, но одно можно сказать точно – обе девушки невероятно красивы и заслуживают восхищенных взглядов.

26 апреля 2020, 02:37

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