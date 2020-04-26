"Горячо!": известная певица возбудила пикантным снимком

Популярная певица Рита Ора опубликовала в своем блоге весьма откровенный снимок. Фанаты пришли в восторг от смелого поступка девушки.



Известная британская поп-исполнительница Рита Ора решила порадовать своих подписчиков новым образом. Певица предстала перед камерой в полупрозрачном белье, едва прикрывшим стройное звездное тело. Девушка поделилась кадрами с фотосессии для журнала Love Magazine. Будоражащие фото появились на ее страничке в Инстаграм.



На опубликованной фотографии певица позирует в коричневом кружевном комплекте нижнего белья марки Eres. Для откровенного кадра девушка снялась полулежа и чуть прикрыла спортивное тело бежевой замшевой рубашкой. Рита Ора дополнила свой образ несколькими аксессуарами – кольцами, чокером в виде цепи и небольшими серьгами с ракушками.

Притягательный взгляд красотки очаровал фанатов, которые развернули бурное обсуждение под постом звезды. "Горячо!", "Рита Ора – само совершенство", "Идеальное тело!", "Кто-нибудь, вызовите помощь! Умираю от красоты!" – восторгаются подписчики в комментариях.

Правда некоторые спутали поп-диву с другой знойной певицей Рианной. Отметим, что очевидное сходство между двумя красотками не прослеживается, но одно можно сказать точно – обе девушки невероятно красивы и заслуживают восхищенных взглядов.