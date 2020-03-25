Ангелина Вовк покинула Москву в разгар пандемии

Российская телеведущая Ангелина Вовк уехала из столицы во время распространения коронавирусной инфекции. Она рассказала, как спасается от COVID-19.

77-летняя Ангелина Вовк, как и многие звезды, была вынуждена оставить работу и самоизолироваться. Однако карантинный режим телеведущая соблюдает не как все.

В интервью изданию "Комсомольская правда" знаменитость рассказала, что недавно ходила в бассейн, там же была и сауна, где она грелась. Сейчас это место закрылось, и прогревания телеведущая устраивает у себя в бане или с помощью электрического одеяла. Ангелина Михайловна пьет чай с чабрецом, имбирем, ест клюкву и облепиху.

Звезда отметила, что в ее окружении никто панике не поддается, потому что люди верующие. Со спокойной совестью Вовк уехала за город, чтобы отменить день рождения крестницы. В компании – лишь самые близкие.

По возвращении Ангелина Михайловна планирует устроить домашние съемки "Музыкальной гостиной". Видеоролики появятся в социальных сетях. Этим она будет заниматься со своим 50-летним избранником Михаилом Куницыным, который в конце 2019 года сделал телеведущей предложение.

Вовк беспокоится за организацию своего фестиваля "Песенка года". Мероприятие запланировано на июль. Вполне возможно, что и летом телеведущая просидит без работы.

Ангелина Михайловна отметила, что сейчас важно поддерживать друг друга и не отчаиваться. А в стране делается все, чтобы остановить распространение коронавируса, считает она.