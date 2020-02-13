Молодой ухажер отвел 77-летнюю Ангелину Вовк в ЗАГС

Звезда телевидения поделилась роликом в своем инстаграм-аккаунте. На нем парочка поднимается по лестнице ЗАГСа и рассуждает о любви.
Видео Ангелина Вовк посвятила предстоящему Дню святого Валентина. Ведущая напомнила, что именно в этом Дворце бракосочетания много лет назад выходила замуж. "Нам хочется пожелать всем, кто приходит сюда, чтобы их брак продлился всю жизнь", – отметил 50-летний ухажер знаменитости.
В подписи к своему жизнеутверждающему посту Ангелина Вовк заявила, что самые прекрасные, лучшие вещи в мире невозможно ощутить, услышать или увидеть – их можно почувствовать только сердцем.
По словам телеведущей, возраст не защищает от любви. "Но любовь помогает не стареть – она омолаживает душу, делает мир ярче", – заключила Ангелина Вовк.
Напомним, о том, что теледива и конферансье якобы собираются пожениться, стало известно в конце 2019 года. Позже Ангелина Вовк призналась, что действительно получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына, с которым давно дружит и ведет различные мероприятия, но уточнила, что еще не приняла никакого решения.
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