"Нехорошо получается": 77-летняя Ангелина Вовк о свадьбе с молодым ухажером

О том, что якобы Ангелина Вовк и Михаил Куницын собираются пожениться, стало известно в конце 2019 года. Известие о том, что 77-летняя ведущая собралась под венец с 50-летним конферансье, произвело эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве. Журналисты с ног сбились, чтобы выяснить подробности.
Сама Ангелина Вовк призналась, что действительно получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына, с которым давно уже дружит и ведет различные мероприятия, однако уточнила, что еще не приняла никакого решения. Сам Куницын вообще никак не комментировал сенсационные данные. Зато высказался другой приятель ведущей – ее коллега Владимир Березин. Он заявил о готовности предоставить для столь значимого в жизни подруги события собственный замок во Франции.
Вот только в январе выяснилось, что новогодние праздники Ангелина Вовк и Михаил Куницын провели порознь. Встревоженные репортеры немедленно набрали 77-летней ведущей. Та решительно расставила все точки над i в этом щекотливом вопросе. "Ну что вы, какая свадьба!? Мы с Михаилом всегда были только друзьями. Раздули из этого такую историю", – высказалась Ангелина Вовк в беседе с корреспондентом "Экспресс газеты".
Причем, по ее словам, раздул сам Михаил Куницын. "Зачем-то сказал в эфире, что сделал мне предложение", – пояснила Ангелина Вовк. Отметим, что за плечами 77-летней ведущей два брака, однако детьми она так и не обзавелась.
В близком окружении пары бурно обсуждают эту ситуацию со свадьбой, причем с некоторой долей осуждения. "Да, нехорошо получается. Подняв ложную шумиху, Михаил поставил в неловкое положение пожилую женщину. А уж какие цели преследовал: сделать Вовк неким "прикрытием" его истинных сексуальных предпочтений либо просто попиариться – теперь поди разбери", – сообщил человек, близко знакомый с обоими ведущими.
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