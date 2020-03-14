Потерял все: стало известно о жертвах принца Гарри ради Маркл

Однако не потеря титула называется главной трагедией внука Елизаветы II. Сейчас 35-летний принц переживает гораздо более личную драму. Вместе с отказом от исполнения королевских обязанностей он потеряет и все свои военные звания, которые играли важную роль в его жизни.
Последние 10 лет Гарри с удовольствием и гордостью носил мундиры вооруженных сил Великобритании. В итоге годы служения своей стране он меняет на возможность защищать сына и жену-американку.
Принц был крайне расстроен тем, что ему не позволят сохранить военные назначения. Он выглядел очень растерянным, когда королева объявила о своем решении внуку, признался источник, близкий ко дворцу. Гарри больше не сможет надеть форму майора армии Великобритании, генерал-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев, капитана Армейского воздушного корпуса и другие мундиры, сообщает британское издание Express.
Напомним, пара приняла решение отказаться от титулов, переехать в Канаду и воспитывать сына в духе космополитизма. Гарри и Меган вскоре лишатся финансирования из казны Великобритании, личной охраны и других привилегий. Супруги намерены заняться бизнесом.
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