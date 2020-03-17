Бывшая жена и дочь Малинина делят общего мужчину в эфире "На самом деле"

В новом выпуске "На самом деле" проверку на полиграфе согласились пройти бывшая жена Александра Малинина и его дочь. Женщины не поделили общего возлюбленного.

Еще совсем недавно Ольга Зарубина и Кира планировали подать в суд на известного певца, чтобы защитить свои честь и достоинство. Однако спустя некоторое время женщина выгнала собственную дочь из дома. Эстрадная певица призналась, что поступила так с ребенком, потому что та увела у нее молодого любовника. Также она обвинила девушку в том, что та пытается тайком наладить отношения с Александром Малининым.

Стоит напомнить, что год назад в программе "На самом деле" Зарубина уже выясняла отношения с тем самым возлюбленным и его законной женой. Мужчина оказался почти на 30 лет младше Ольги. Тогда Николай не хотел признаваться в связи с 60-летней звездой 80-х.

Кира не так давно вернулась из Америки, и мать познакомила ее с парнем. Девушка стала заметно меняться: краситься и наряжаться даже дома. Женщина не придавала этому значение, так как надеялась, что ребенок просто выходит из затяжной депрессии.

"Однажды мы сидели все вместе у телевизора, и был концерт Мадонны. И моя дочь, смеясь, говорит "Смотри, мам, а Мадонна-то тебя уделала. У нее-то бойфренд 26 лет, а у тебя 34", – вспомнила первый тревожный звоночек Ольга.

Вскоре она начала замечать и другие. Однажды женщина застала молодых людей вместе: Кира сидела на коленках у Николая и что-то шептала ему на ушко. "Я не ожидала, что дочь моя способна увести человека, которого я любила", – призналась Зарубина.

Девушка уверена, что у них с 34-летнем парнем вспыхнули взаимные чувства. "Да, он мой любовник", – заявила Кира в студии "На самом деле". Ольга намерена бороться за Николая. "Потому что моя дочь молодая, красивая, эффектная, и у нее вся жизнь впереди", – закричала певица.

Полиграф показал, что женщины не доверяют друг другу, хотя пытаются обмануть зрителей. Кира обижена на мать за то, что та неоднократно бросала ее в сложной ситуации. Возможно, именно из-за этого девушка на зло родительнице решила построить отношения с Николаем.

Молодой человек заявил, что отдает предпочтение Ольге, а Кире советует "катиться обратно в Америку". Якобы именно из-за нее стали рушиться его отношения с Зарубиной. Но, как выяснилось, мужчина уже неоднократно изменял 60-летней пассии, на деньги которой и существует. Также он не помогает своей дочери от первого брака, хотя говорит, что зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.

Ольга Зарубина в итоге заявила, что не готова продолжать отношения с молодым любовником и больше не впустит его в свой дом. "Мне неприятно находиться с таким человеком", – заверила бывшая жена Александра Малинина. Да и Кира отказалась принимать ловеласа. Она призналась, что просто завидовала матери и хотела тоже узнать, что такое любовь.