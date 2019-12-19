Новый любовник жестоко обманул бывшую жену Александра Малинина

В жизни Ольги Зарубиной, бывшей жены певца Александра Малинина, разыгралась любовная драма. Артистка доверилась новому избраннику и оказалась предана.

Все началось в августе. Артистке в интернете стал писать мужчина, назвавший себя Георгием Делиевым, актером из некогда популярного комедийного "Маски-шоу". "Я ничего не заподозрила, так как его страница показалась мне вполне симпатичной. За месяц он выложил кучу фотографий, набрал полторы тысячи друзей", – отметила Ольга Зарубина.

Незаметно для себя артистка начала принимать участие в жизни мужчины. "Реагировала на ситуации, которые с ним происходили, давала советы, что нужно делать. Он строил планы, писал: "Мы полетим с тобой в Японию, в Турцию!" Даже фото номера в отеле мне прислал, который он собрался снимать для нас в Турции", – рассказала певица. В конце концов, она влюбилась.

Однажды любовник написал ей, что попал в больницу и попросил в долг крупную сумму денег. А так как в этот момент с Ольгой общалась ее взрослая дочь Кира, она вовремя остудила любовный пыл родительницы, бросившейся было ему на помощь.

Кира посоветовала матери позвонить возлюбленному, но у той не оказалось его номера. Тогда она сама ему написала, попыталась связаться по видеочату, звонила голосовым вызовом – все без толку. Тогда Ольга Зарубина в интернете нашла страничку Георгия Делиева и увидела его настоящую анкету. "Написала ему. Георгий мне сразу позвонил. Оказывается, он сейчас живет в Нью-Йорке и никаких разговоров со мной не вел. Он сказал, что устал бороться с мошенниками и удалять их страницы!" – рассказала артистка.

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