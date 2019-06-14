Брошенная дочка Ольги Зарубиной бежит под венец
Артистка затронула личные темы и впервые пошла на то, чтобы раскрыть телезрителям секреты своей семьи. Ольга Зарубина призналась, почему много лет назад бросила дочь Киру, рожденную в браке с Александром Малининым, передает НТВ.
Кроме того, Ольга Зарубина сделала важное заявление о том, что ее наследница выходит замуж в США. Певица представила будущего зятя, а также рассказала, как 34-летняя Кира живет в Америке и чем зарабатывает.
Ольга Зарубина в ходе эфира пожаловалась, что ей в последнее время приходится нечасто общаться с дочерью, поскольку их взаимоотношения в последние годы стали только хуже. Звезда советской эстрады считает, что Кира затаила на нее обиду.
Кроме того, в ближайшем выпуске "Секрета на миллион" Ольга Зарубина призналась, почему считала себя нелюбимым ребенком, и решила вспомнить, какие издевательства ей приходилось терпеть от отчима. Очередной выпуск телешоу Леры Кудрявцевой выйдет 15 июня в 17:00.
Отметим, дочь певца и Ольги Зарубиной на протяжении жизни хотела выстроить отношения с отцом и даже встретилась с ним в 2010 году. Однако Александр Малинин отнесся к Кире равнодушно и не выразил желания поддерживать с ней контакт, сообщает Пятый канал.
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