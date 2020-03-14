Звездная паника: коронавирус добрался до Кудрявцевой и Бородиной

К примеру, певица Сати Казанова оказалась разлучена с мужем. Супруг артистки улетел на родину по делам, а девушка должна была отправиться вслед за ним. Как отметила звезда, они строили грандиозные планы – прогулки по Милану, празднование 8 Марта, а также небольшой отпуск в пять дней. Но из-за коронавируса пара разлучена, как Ромео и Джульетта, ведь итальянский паспорт ее мужа не позволяет ему покинуть страну, а карантин останавливает любого желающего пересечь границу Апеннинского полуострова.
Ксения Бородина и Курбан Омаров все же рискнули отправиться в праздничную поездку во Французские Альпы. Они вместе с друзьями катались на лыжах, наслаждались солнцем и вином, но после возвращения осели дома для соблюдения эпидемиологического режима. Дети звезды "Дома-2" также не ходят в школу и сад, так как учебные заведения решили закрыться на время бушующего вируса. Оказалось даже, что у родителей одного из одноклассников Маруси – подозрение на коронавирус, однако подтверждения нет.
Тутта Ларсен поделилась, что отменила с детьми предстоящие путешествия во Францию и Скандинавию. Телеведущая рассказала, что в школе и саду тоже перестраховались и перенесли предстоящие массовые мероприятия – экскурсии, родительские собрания, утренники и концерты. Малышам перед входом учебное заведение мерят температуру. Дана Борисова вообще решила не пускать дочь в школу, насмотревшись новостей по телевизору.
Также многие звезды делятся советами личной безопасности в условиях пандемии. Например, Елена Малышева и Светлана Зейналова показательно обрабатывают руки антисептиком и укрепляют иммунитет. Лера Кудрявцева следует их примеру, а после возвращения из Арабских Эмиратов после отпуска измеряет температуру при входе в съемочную студию.
Некоторые все же паникуют чуть сильнее – например, светская львица Екатерина Одинцова даже проконсультировалась у подруги Елены Малышевой, которая вроде бы смогла успокоить бизнесвумен. Но теперь женщина обрабатывает спиртом все поверхности, прежде чем к ним прикоснуться, и планирует избегать пользования лифтом – собирается ходить на 15 этаж пешком.
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