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Звездная паника: коронавирус добрался до Кудрявцевой и Бородиной

Ксения Бородина. Фото: www.instagram.com / borodylia
Китайская зараза стала причиной отмены концертов многих знаменитостей, также уже введен карантин в большинстве стран Европы. Вирус повлиял и на повседневную жизни отечественных медийных личностей.
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К примеру, певица Сати Казанова оказалась разлучена с мужем. Супруг артистки улетел на родину по делам, а девушка должна была отправиться вслед за ним. Как отметила звезда, они строили грандиозные планы – прогулки по Милану, празднование 8 Марта, а также небольшой отпуск в пять дней. Но из-за коронавируса пара разлучена, как Ромео и Джульетта, ведь итальянский паспорт ее мужа не позволяет ему покинуть страну, а карантин останавливает любого желающего пересечь границу Апеннинского полуострова.

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Ксения Бородина и Курбан Омаров все же рискнули отправиться в праздничную поездку во Французские Альпы. Они вместе с друзьями катались на лыжах, наслаждались солнцем и вином, но после возвращения осели дома для соблюдения эпидемиологического режима. Дети звезды "Дома-2" также не ходят в школу и сад, так как учебные заведения решили закрыться на время бушующего вируса. Оказалось даже, что у родителей одного из одноклассников Маруси – подозрение на коронавирус, однако подтверждения нет. 

Тутта Ларсен поделилась, что отменила с детьми предстоящие путешествия во Францию и Скандинавию. Телеведущая рассказала, что в школе и саду тоже перестраховались и перенесли предстоящие массовые мероприятия – экскурсии, родительские собрания, утренники и концерты. Малышам перед входом учебное заведение мерят температуру. Дана Борисова вообще решила не пускать дочь в школу, насмотревшись новостей по телевизору. 

Также многие звезды делятся советами личной безопасности в условиях пандемии. Например,  Елена Малышева и Светлана Зейналова показательно обрабатывают руки антисептиком и укрепляют иммунитет. Лера Кудрявцева следует их примеру, а после возвращения из Арабских Эмиратов после отпуска измеряет температуру при входе в съемочную студию.

Некоторые все же паникуют чуть сильнее – например, светская львица Екатерина Одинцова даже проконсультировалась у подруги Елены Малышевой, которая вроде бы смогла успокоить бизнесвумен. Но теперь женщина обрабатывает спиртом все поверхности, прежде чем к ним прикоснуться, и планирует избегать пользования лифтом – собирается ходить на 15 этаж пешком.

Автор: 14 марта 2020, 11:46
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Как менялась Лера Кудрявцева

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