Шаляпин экстремально похудел после расставания с Цымбалюк-Романовской

После того, как Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о разрыве, артист не скучал в одиночестве. С новой любовницей певец отправился в круиз, откуда вернулся с серьезными проблемами. За Прохора Шаляпина взялся специалист.

Сейчас Прохор Шаляпин счастлив с некой 40-летней жительницей Канады по имени Татьяна. С гламурной блондинкой певец посетил Америку, а затем отправился в тихоокеанский круиз на роскошном лайнере. При этом артист буквально завалил поклонников фотографиями, сделанными во время отдыха с новой любовницей. На них столы ломились от яств и напитков.

Пока одни фанаты впадали в шок от увиденной роскоши, другие задались вопросами, за чей счет кутили влюбленные. "Какая разница, за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были!" – со смехом ответил всем Прохор Шаляпин.

После путешествия певцу пришлось обратиться за профессиональной медицинской помощью. Оказалось, артист сильно перебрал с употреблением деликатесов, алкогольных напитков и прочих вкусностей. Исполнитель отправился к диетологу. По словам специалиста, когда они встретились, было непонятно, зачем Прохору Шаляпину избавляться от лишнего веса.

"Прохор показал мне сразу же на живот, который был спрятан под кофтой. Нет, он был не огромный, но если человеку самому что-то не нравится и он предпринял уже действия (назначил встречу), значит он действительно решительно настроен", – высказался диетолог. В итоге Шаляпин похудел аж на десять килограммов менее чем за две недели, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Специалист рассказал, как артисту удалось так стремительно сбросить лишний вес. Оказывается, был подобран определенный режим питания, есть разрешалось лишь до восьми часов вечера, также увеличили количество белка и клетчатки в рационе, снизили так называемое "промышленное сладкое" и ввели больше полезного сладкого, а еще не обошлось без регулярного приема витаминов.

По словам диетолога, самое главное – изменить привычки питания. Причем новые следует прочно закрепить. Обычно на это уходит порядка трех месяцев, за это время организм адаптируется.