Юлия Михалкова оказалась на грани жизни и смерти

Актриса посетила Багамские острова. Как оказалось, во время отдыха экс-звезда шоу "Уральские пельмени" оказалась на грани жизни и смерти.
Юлия рассказала, что попала в сильный шторм."Меня так накрыло волной, что думала, не выберусь. Конечно, надо быть осторожнее", – заявила Михалкова.
Отметим, светская львица вернулась в Россию лишь в конце января. Весь месяц она посвятила отдыху, творчеству, осмыслению жизни и легкому загару.
Все это время ее инстаграм-аккаунт вели помощники. Это очень огорчало фолловеров Юлии, которые с нетерпением ждали ее возвращения. Сама Михалкова терялась в смешанных чувствах. С одной стороны, ей было приятно, что поклонники нуждаются именно в ней и ее мыслях. С другой, ее удивило то, как сильно подписчики зациклены на социальных сетях.
"Признаю, экспириенс с помощниками был ошибкой. Теперь сюда пишу только я. Друзья, не воспринимайте мою инсту близко к сердцу. Я пишу легкие и веселые истории про мою жизнь, работу и косметичку с одной целью: чтобы вы улыбнулись! (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Юлия.