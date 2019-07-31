Новым избранником Кафельниковой стал бывший наркоторговец

В Stories Instagram 20-летней знаменитости появилось видео, на котором она развлекается в компании молодого американца. Алеся Кафельникова представила спутника поклонникам, прикрепив ссылку на его аккаунт. Так интернет-обыватели из России узнали о Джее Альваресе.
Также Кафельникова опубликовала в Twitter скриншоты переписки с американским ухажером. В ней Джей называет Алесю "милашкой" и благодарит за вдохновение, которое она ему дарит. У поклонников не осталось сомнений – это новый роман.
Избранник Алеси Кафельниковой родился на Гавайях. Уже в 15 лет Джей Альварес решил выпорхнуть из родительского гнезда и отправиться навстречу своей мечте. Юноша собирался стать фотографом. Через год мать Альвареса скончалась. Трагедия выбила его из колеи.
Сейчас Джей стыдится того, что в юношестве зарабатывал деньги незаконным способом – продавал наркотики. Он занимался распространением запрещенных веществ с 13 до 17 лет.
Отойти от дел Альваресу помог случай. Кучерявого красавца заметили и предложили попробоваться в качестве модели.
Напомним, ранее Алеся Кафельникова встречалась с известным российским рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh. Модель была с музыкантом всего несколько месяцев, однако успела прикипеть к нему всем сердцем. В интервью она до сих пор признается в любви экс-возлюбленному. Добавим, что Pharaoh пытался помочь Алесе Кафельниковой избавится от пристрастия к наркотикам. Об этом сообщает Woman.ru.
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