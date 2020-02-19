Молодой сын Кати Семеновой на грани смерти после инсульта

О печальном происшествии стало известно утром 19 февраля. По предварительным данным, у сына Кати Семеновой случился инсульт.
Осмотрев Ивана Батурина, врачи отправили его в реанимацию, сообщает "Экспресс газета". Как себя чувствует наследник артистки, неизвестно. Представители Кати Семеновой пока не прокомментировали информацию о его госпитализации.
Отметим, что сын Кати Семеновой пошел по стопам родителей. Мужчина посвятил себя творчеству: стал музыкантом, продюсером и звукорежиссером.
Напомним, что в январе 2018 года Катя Семенова развелась с юмористом Михаилом Церишенко. В браке они прожили четверть века. Певица призналась, что после расставания с мужем ее жизнь "задалась неожиданно здорово". Отметим, что у исполнительницы есть десятилетний внук Матвей.
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